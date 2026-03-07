Литературна манифестација во чест на Тоде Илиевски во Охрид

Во Големата сала на Општина Охрид, денеска ќе се одржи „Литературната манифестација во чест на Тоде Илиевски“, посветена на охридскиот поет, есеист, книжевен критичар, енигматичар и шаховски проблематист.

Манифестацијата е дел од Програмата за култура на Општина Охрид, а во нејзини рамки ќе бидат прогласени и победниците од Конкурсот за најдобра необјавена песна за деца „Тоде“.

Организаторите информираат дека настанот има за цел да му оддаде почит на творештвото и придонесот на Тоде Илиевски, кој остави значаен белег во книжевноста за деца, како и во културниот живот на Охрид, Македонија и пошироко.

Манифестацијата се организира со поддршка од Општина Охрид.