 Skip to main content
07.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 март 2026
Неделник

Сообраќајот во државата се одвива без застои

Сервиси

07.03.2026

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини, од македонска страна, нема подолги задржувања за влез и излез од државата.

АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.

Поврзани вести

Сервиси  | 22.02.2026
Сообраќајот се одвива во зимски услови
Сервиси  | 08.02.2026
Бидете внимателни ако патувате: Сообраќајот ширум државата е по влажни коловози
Сервиси  | 25.01.2026
Сообраќајот се одвива непречено, но поради врнежите од снег се препорачува внимателно возење
﻿