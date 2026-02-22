Сообраќајот се одвива во зимски услови

Сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови, по претежно суви коловози, информираат од Авто-Мото Сојузот на Македонија (АМСМ).

Од таму посочуваат дека интензитетот на сообраќај надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања при влез и излез од државата.

АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони.