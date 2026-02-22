 Skip to main content
22.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 22 февруари 2026
Неделник

Сообраќајот се одвива во зимски услови

Сервиси

22.02.2026

Сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови, по претежно суви коловози, информираат од Авто-Мото Сојузот на Македонија (АМСМ).

Од таму посочуваат дека интензитетот на сообраќај надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања при влез и излез од државата.

АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони.

Ова посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево, нагласуваат од АМСМ. 

Поврзани вести

Сервиси  | 08.02.2026
Бидете внимателни ако патувате: Сообраќајот ширум државата е по влажни коловози
Сервиси  | 25.01.2026
Сообраќајот се одвива непречено, но поради врнежите од снег се препорачува внимателно возење
Сервиси  | 10.01.2026
ЦУК информира за состојбата со врнежите
﻿