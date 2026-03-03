 Skip to main content
03.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 март 2026
Останете безбедни и чувајте нè безбедни, порача генералниот секретар на НАТО кој беше во посета на војниците во касарната „Илинден“

03.03.2026

МИА

Последниве денови гледаме колку е важно сите 32 сојузнички држави, вклучително и Македонија да се здружат, да работат заедно и да обезбедат колективна одбрана на НАТО територијата, порача денеска генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, во касарната „Илинден“ од каде се обрати пред припадниците на Лесната пешадиска баталјонска група, пофалувајќи ја улогата на Македонија во Алијансата и нејзиниот придонес кон колективната безбедност.

Во своето обраќање, Руте нагласи дека е импресиониран од ангажманот на земјата како членка на НАТО од 2020 година, потенцирајќи го учеството во копнените сили, поддршката за Украина и посветеноста на одбраната на секој дел од територијата на Алијансата.

Навистина ми е чест што сум овде. Ви посакувам сè најдобро. Останете безбедни – и чувајте нè безбедни, порача Руте на крајот од обраќањето.

Министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на Генералштабот генерал-мајор Сашко Лафчиски на Генералниот секретар на НАТО му врачија Големи плакети на Армијата.

Ова е прва посета на Руте како генерален секретар на НАТО на Скопје. Тој беше во земјава во ноември 2021 година како тогашен премиер на Холандија.

Извор: МИА

