Николоски: На крајот од мандатот на оваа Влада, Македонија ќе биде лидер во инфраструктура во регионот

На крајот од мандатот на оваа Влада, Македонија ќе биде лидер во инфраструктура во регионот, истакна во вечерашното гостување во „Вести Плус” на Канал 5, потпретседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски, потенцирајќи ги сите инфраструктурни објекти на кои се работи во моментов низ целата држава.

Во Македонија се сечат два паневропски коридори. Двата паневропски коридори и 8 и 10, ќе бидат целосно покриени со автопат или со експресен пат и ќе бидеме во многу напредна фаза во градба на брза пруга на коридорот 10 и на реконструкција и градба на коридорот 8, што ниту една друга држава во регионот го нема. Да не зборувам за аеродромите, што двата растат од квартал во квартал, така што кога ќе ја видите таа перспектива, мислам дека 2028 година, мислам дека ќе сме апсолутен лидер во регионот, рече Николоски.