Николоски: Македонија Пат е во многу лоша состојба – после избори ќе го реконструираме претпријатието

Планираме целосна реконструкција на Јавното претпријатие “Македонија пат” веднаш по изборите. Претпријатието има наследени милионски долгови и потребно е итно да се консолидира за да добиеме подобро одржување на патишата – истакна во вечерашното гостување во “Вести Плус” на “Канал 5”, потпретседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски.

Претпријатието е во многу лоша состојба, има наследени долгови од минатото некаде 27-28 милиони евра. Со таков товар тоа претпријатие не може да ја врши својата работа, така што едно целосно реконструирање на Македонија пат е приоритет и се надевам дека следно лето кога ќе се видиме, ќе можеме да зборуваме за многу подобро одржување на патиштата, рече вицепремиерот Николоски.

Вицепремиерот истакна дека приоритет за одржување на Владата се сите патни правци, вклучително и тие кои водат до помалите населени места, а во однос на обнова, приоритет е Коридорот 10 и скопската обиколница.