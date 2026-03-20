МЗШВ: Нема привилегирани и заштитени, секој што се огрешил и ја злоупотребил функцијата, ќе одговара

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најостро го осудува секое незаконско постапување и противправно дејствување, вклучително и последниот случај со директорот на Државниот инспекторат за земјоделство.

-Очекуваме надлежните институции, Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство, целосно да го расчистат случајот и да постапат согласно законите и прописите на државата, се наведува во соопштението на Министерството.

Секое прекршување на законите, наведуваат од МЗШВ, користење на службената положба за личен интерес мора и ќе биде санкционирано и секој што се огрешил пред законот ќе сноси одговорност.

-Нагласуваме дека никој не е над законот и дека борбата против корупцијата е врвен приоритет на Владата. За разлика од претходно кога СДС и ДУИ беа на власт и ги штитеа своите високи владини и партиски функционери, оваа Влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ спроведува неселективна правда, без оглед на функцијата, позицијата или политичката припадност, додаваат од Министерството.

Во соопштението потенцираат дека повеќе нема привилегирани и заштитени и оти ќе одговара секој, без исклучок.

-Ги охрабруваме земјоделците доколку во иднина се соочат со вакви работи, веднаш да пријават. Институциите функционираат и така ќе продолжат во иднина, транспарентно и одговорно во интерес на граѓаните и земјоделците се со цел заштитата на правниот поредок и владеењето на правото, нагласуваат од МЗШВ.

Министерството за внатрешни работи, под раководство на јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и коруција вчера спроведе акција поради сомневање за сторени кривични дела од коруптивна природа.

Во акцијата, како што објавија медиумите, бил уапсен директор на државна институција, поради сомневање за примање мито, односно првиот човек на Државниот инспекторат за земјоделство, Васе Анакиев.

Претхгодно со реакција излезе и владејачката ВМРО-ДПМНЕ, која нагласи дека партијата доследно се залага за владеење на правото и целосна борба против криминалот и корупцијата, без разлика на политичката припадност.

-СДС не може да сфати кога МВР ќе уапси актуелен директор, затоа што на бандата на Заев и Филипче несфатливо им е законот да важи неселективно и да се применува подеднакво за сите, се вели во реакцијата од ВМРО-ДПМНЕ. -Секој којшто го прекршил законот мора да одговара. Во однос на апсењето на директорот на Државниот инспекторат за земјоделство ја поздравуваме акцијата на МВР и ова е порака за сите дека Уставот и законите мора да се почитуваат. Очекуваме надлежните институции целосно да го расчистат случајот, а секој за кој ќе се утврди одговорност да одговара согласно законите. Во исто време, ја повикуваме јавноста да не подлегнува на непроверени и сензационалистички информации кои имаат за цел да нанесат штета на угледот на поединци и институции, нагласија од ВМРО-ДПМНЕ.

Опозициската СДСМ, пак, преку соопштение наведе дека ова е само уште еден скандал во низата, „кој покажува дека криминалците во власта на ги крадат граѓаните, ги крадат земјоделците, и тоа на големо“.

-ИПАРД 3 програмата вредна 130 милиони евра беше суспендирана токму поради корупцискиот скандал на ВМРО каде директорот на Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој беше уапсен исто така за мито од 50.000 евра. Поради корупцијата на кадрите на Мицкоски и ВМРО во земјоделието нема пари за земјоделците во Македонија, реагираат од СДСМ.

Социјалистичката партија на Македонија, пак нагласи дека вчерашниот случај ја истакнува определбата за чесно и одговорно работење на сите органи и институции во државата.