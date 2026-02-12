Мисајловски на состанок на министри за одбрана на НАТО во Брисел

 Skip to main content
12.02.2026
Четврток, 12 февруари 2026
12.02.2026

Фејсбук профил на Владо Мисајловски

Министерот за одбрана Владо Мисајловски, денеска ќе учествува на состанокот на ниво на министри за одбрана на Северноатлантскиот совет на НАТО во седиштето на Алијансата во Брисел.

Министерот Мисајловски заедно со колегите-министри за одбрана на сојузничките земји, за време на состанокот ќе дискутираат на повеќе теми меѓу кои и инвестициите во одбраната согласно последните одлуки од Самитот во Хаг, исполнување на целите на способност, зацврстувањето на одбраната, придонесот во операциите предводени од НАТО како и за актуелните безбедносни предизвици, информира Министерството за одбрана.

