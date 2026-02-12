„Оркански височини“ вечерва во Синеплекс

Најозборуваниот филм во моментот, класикот на Бронте, сега во ново издание, од вечерва, има премиера во Скопје. Синеплекс го најавува „Оркански височини“ како женска вечер од 19 часот и ги кани дамите и пријателките на незаборавна вечер.

„Оркански височини“ на Емералд Фенел беше претставен на членовите на филмскиот печат пред неговото премиерно прикажување на 13 февруари, а првите реакции ја нарекуваат жешката книжевна романса „возбудлива за публиката“ која е „предодредена да биде огромен хит за Ворнер Брос“.

„Опојувачки, трансцендентен, маѓепсувачки, волшебен, достоен за похота, хипнотички“, напиша Кортни Хауард. „Вешто ја доловува зачудувачката болка и суштина на желбата. Кинематографијата на [Линус] Сандгрен, фасцинантна. Дизајнот на продукцијата на [Сузи] Дејвис, возвишен.“

Вишиот уредник на „Варајати“ Џез Тангејси, исто така, го пофали филмот на X. Таа го нарече „Оркански височини“ „жешка, изопачена приказна“ и ја пофали хемијата меѓу ѕвездите Марго Роби и Џејкоб Елорди како „сосема друго ниво на ЖЕШКО!“

„Само Емералд можеше да земе класик, да го сврти наопаку, да ве натера целосно да западнете во похота, а потоа целосно да ви ја уништи душата“, напиша таа. „Извонреден спектакл на изработка што ме остави да плунам од костимите, кинематографијата и продукцискиот дизајн. Опсесивно заљубена во него.“

Скот Менцел го почувствува успехот на кино благајните за „Оркански висови“. Тој напиша на X дека еротската драма е „предодредена да биде огромен хит за Ворнер Брос“ и ќе го етаблира режисерот Фенел како „еден од најбараните филмски режисери денес“.

„Впечатливо уметничко дело, филмот се чини дека ќе биде главен кандидат за награди, особено во кинематографијата, костимографијата, продукцискиот дизајн и музиката“, напиша Менцел. „И ако веќе мислевте дека Џејкоб Елорди е следната голема работа по „Еуфорија“, „Солтбурн“ и „Франкенштајн“, само почекајте додека не го видите тука. Сексуалната тензија и хемијата помеѓу Марго Роби и Елорди се толку интензивни што практично можете да ги исечете со нож.“

Уредничката на IndieWire, Ан Томпсон, исто така предвиде комерцијална слава за „Wuthering Heights“. Таа напиша на X: „„Wuthering Heights“ ќе започне добро и ќе се искачи на кино благајните. Тоа е возбудлив филм што ќе ја задоволи публиката. И Џејкоб Елорди и Марго Роби ќе излезат во прв план. Публиката ќе се вљуби во дречливите визуелни ефекти и неограничената режија на Емералд Фенел. Сè е ГОЛЕМО.“

Заснован на романот од 1847 година од Емили Бронте, филмот ја следи восхитувачки забранетата романса помеѓу Кети, богата патриција од 19 век, како што ја игра Роби, и Хитклиф, згодна отфрлена личност од високото општество која, откако Кети ќе се заколне на друга, се враќа во Wuthering Heights за да се бори за својата љубов. Заедно со Роби и Елорди, во филмот глумат Хонг Чау, Алисон Оливер, Шазад Латиф, Мартин Клунс и Јуан Мичел. Филмот содржи и оригинална музика од поп-ѕвездата Чарли xcx.

Оркански височини“ првпат, и најпознато, беше адаптиран за филм од страна на мајсторот режисер Вилијам Вајлер во 1939 година, со Мерл Оберон и Лоренс Оливие во главните улоги. Во 2011 година, режисерката на „Аквариум“, Андреа Арнолд, режираше друга верзија во која главните улоги ги играа Каја Скоделарио и Џејмс Хаусон. Исто така, имаше изведба од 1970 година со Ана Калдер-Маршал и Тимоти Далтон, адаптација од 1992 година со Жулиет Бинош и Ралф Фајнс и мини-серија на ITV со Шарлот Рајли и Том Харди.

Фенел е самопрогласена суперфан на изворниот материјал, велејќи на панел на Фестивалот за женско пишување Бронте во Англија во септември дека „ќе биде бесна“ ако таа не е режисерката што ќе го донесе „Орканските височини“ во модерното време. Таа додаде дека сака нејзината верзија да ја натера публиката да почувствува како што се чувствувала читајќи го „Оркански височини“ за прв пат.

„Сакав да направам нешто што ќе ме натера да се чувствувам како што се чувствував кога го прочитав првпат, што значи дека е емотивен одговор на нешто“, рече Фенел. „Тоа е, како, исконско, сексуално.“ (Варајати)