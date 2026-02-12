 Skip to main content
12.02.2026
Најнови вести
Четврток, 12 февруари 2026
Со „Нема добри луѓе" денеска се отвора 76. издание на Филмскиот фестивал во Берлин

Филм

12.02.2026

Денеска почнува 76. Меѓународен филмски фестивал во Берлин, на којшто германскиот режисер Вим Вендерс ќе го предводи жирито на 10-дневниот настан.

Филмот што ќе го отвори фестивалот е драмата „Kabul Jan“ („Сакан Кабул“ / „Нема добри луѓе“), за снимателка што работи во Авганистан. Приказната е заснована на вистинската животна драма на режисерката Шахрбану Садат која ја напуштила својата родна земја во 2021 година и сега живее во Хамбург, Германија.

Меѓу ѕвездените гости што се очекува да присуствуваат на гала-свеченоста на отворањето на плоштадот „Потсдамер плац“ во Берлин е и Мишел Јео, за која се очекува да ја добие почесната „Златна мечка“ за животно дело. Се очекуваат и американските глумци Памела Андерсон и Итан Хоук, како и британската поп-ѕвезда Чарли екс-си-екс.

„Берлиналето“ ќе трае 10 дена – до 22 февруари. На минатогодишниот настан беа продадени повеќе од 330.000 билети за кинопретставите.

