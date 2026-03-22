Мицкоски: Владата има план и нема да дозволиме било какви осцилации во цените на прехранбените производи

Владата следи дали има зголемување на цените на некој од прехранбените производи во супер маркетите. Во моментов забележано е зголемување на цените на зејтинот и јајцата. Но, Владата има план и нема да дозволи било какви осцилации во цените на прехранбените производи, кои би удриле по животниот стандард на граѓани, порача претседателот на Владата Христијан Мицкоски, кој денеска одговараше на новинарско прашање дали се следи состојбата со зголемување на цените на производите.

Премиерот Мицкоски е дециден дека доколку видат неетичко однесување од страна на ланиците супер маркети, но и од страна на снабдувачите и производителите, како Влада ќе ги преземат сите оние мерки, кои што ги имаат на располагање.

Државниот пазарен инспекторат е на терен и од она кое што го гледаме има поскапување кај маслото и кај јајцата. Зборувам за поскапување, кое што е видливо и значајно, кај останатите производи цените во принцип не отстапуваат „визави“ оние кои што се просечни од претходниот период. Така што тој дел е забележано, анализираме. Тоа се правда со зголемени цени на берзи итн. Сега берзи можеби ќе звучи чудно кај јајцата, не е конкретно јајцето берзански производ, туку храната која што носилките ја користат е берзански производ, па тоа имплицира кај самите јајца. Маслото знаете дека е берзански производ. Така што на тој начин се правда тоа зголемување. Ние го следиме, калкулираме и нема да дозволиме било какви осцилации, кои што ќе нанесат штета на стандардот на граѓаните, подвлече Мицкоски.

Тој додаде дека како Влада не се реактивни, туку се активни и така ќе продолжат да се однесуваат.

Ризици има, за жал, ќе ги решаваме. Многу работи не зависат од нас. Но, врз основа на тоа кое што зависи од нас да го антиципираме навремено и да повлекуваме потези, рече Мицкоски.

