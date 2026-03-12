Посна бурек-пита со печурки

Потребни состојки
За тестото
• 30 г свеж квасец (или 10 г сув квасец)
• 1 лажичка шеќер
• 1 лажичка брашно
• 200 мл млака вода
• 800 г брашно
• 1 лажица сол
• 300 мл млака вода
• 30 мл масло
• 30 мл масло (за премесување)
За филот
• 150 г маргарин
• 200 г печурки
• 150 г посно сирење (растителна замена)
• 50 г посно сирење (за одозгора)
За премачкување
• 50 г маргарин
• 50–100 г посен мајонез
По желба
• сусам
• чиа семе
• ленено семе
• афион
Постапка
1. Во мала чинија ставете 1 лажичка брашно, шеќер и квасец. Сипете 200 мл млака вода, измешајте и оставете да стои околу 5–10 минути за да се активира.
2. Во поголем сад ставете 800 г брашно и сол. Промешајте, па сипете 300 мл млака вода, 30 мл масло и активираниот квасец.
3. Замесете меко тесто. Кога тестото ќе се соедини, додајте уште 30 мл масло и продолжете со месење додека тестото не стане мазно и еластично.
4. Покријте го тестото со крпа и оставете го да нарасне 30–60 минути.
5. Нараснатото тесто ставете го на набрашнета работна површина и развлечете го во правоаголник (приближно 60 × 40 см).
6. Одозгора изрендајте 150 г ладен маргарин.
7. Рамномерно распоредете 200 г ситно сечкани печурки и 150 г рендано посно сирење.
8. Завиткајте го тестото во ролат, па исечете го на парчиња.
9. Наредете ги парчињата во тава обложена со хартија за печење. Покријте со крпа и оставете да одморат 30 минути.
10. Растопете 50 г маргарин и измешајте со 50–100 г посен мајонез. Со оваа смеса премачкајте ја питата.
11. Посипете сусам или други семиња по желба.
12. Печете во загреана рерна на 200°C околу 35 минути.
13. По печењето, по желба премачкајте со малку растопен маргарин за дополнителна мекост.
Совети за уште подобар резултат
• Ако користите свежи печурки, кратко пропржете ги во тенџере со малку масло за да испари вишокот течност.
• За поароматичен вкус можете да додајте малку сув босилек или суво оригано.
• Питата одлично се комбинира со салати, јогурт од растително потекло или лесни намази.