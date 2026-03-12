Посна бурек-пита со печурки

Потребни состојки

За тестото

• 30 г свеж квасец (или 10 г сув квасец)

• 1 лажичка шеќер

• 1 лажичка брашно

• 200 мл млака вода

• 800 г брашно

• 1 лажица сол

• 300 мл млака вода

• 30 мл масло

• 30 мл масло (за премесување)

За филот

• 150 г маргарин

• 200 г печурки

• 150 г посно сирење (растителна замена)

• 50 г посно сирење (за одозгора)

За премачкување

• 50 г маргарин

• 50–100 г посен мајонез

По желба

• сусам

• чиа семе

• ленено семе

• афион

Постапка

1. Во мала чинија ставете 1 лажичка брашно, шеќер и квасец. Сипете 200 мл млака вода, измешајте и оставете да стои околу 5–10 минути за да се активира.

2. Во поголем сад ставете 800 г брашно и сол. Промешајте, па сипете 300 мл млака вода, 30 мл масло и активираниот квасец.

3. Замесете меко тесто. Кога тестото ќе се соедини, додајте уште 30 мл масло и продолжете со месење додека тестото не стане мазно и еластично.

4. Покријте го тестото со крпа и оставете го да нарасне 30–60 минути.

5. Нараснатото тесто ставете го на набрашнета работна површина и развлечете го во правоаголник (приближно 60 × 40 см).

6. Одозгора изрендајте 150 г ладен маргарин.

7. Рамномерно распоредете 200 г ситно сечкани печурки и 150 г рендано посно сирење.

8. Завиткајте го тестото во ролат, па исечете го на парчиња.

9. Наредете ги парчињата во тава обложена со хартија за печење. Покријте со крпа и оставете да одморат 30 минути.

10. Растопете 50 г маргарин и измешајте со 50–100 г посен мајонез. Со оваа смеса премачкајте ја питата.

11. Посипете сусам или други семиња по желба.

12. Печете во загреана рерна на 200°C околу 35 минути.

13. По печењето, по желба премачкајте со малку растопен маргарин за дополнителна мекост.

Совети за уште подобар резултат

• Ако користите свежи печурки, кратко пропржете ги во тенџере со малку масло за да испари вишокот течност.

• За поароматичен вкус можете да додајте малку сув босилек или суво оригано.

• Питата одлично се комбинира со салати, јогурт од растително потекло или лесни намази.