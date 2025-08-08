Мицкоски: Слава за хероите од Карпалак, Македонија никогаш нема да ве заборави!

Слава за хероите од Карпалак, напиша Премиерот Христијан Мицкоски на Фејсбук

Нивното дело и пожртвуваност се памети, нивната храброст и одлучност се почитува.

Нека нивната жртва биде аманет за идните генерации, дека слободата, мирот и достоинството се свети.

Карпалак го паметиме како наша обврска, да изградиме држава во која нема да има место за омраза, за поделби, за неправди, и каде слободата на нашата татковина е неприкосновена.

Македонија никогаш нема да ве заборави!

Карпалак е рана, но и аманет, пишува Мицкоски во својата објава.