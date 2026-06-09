Мицкоски: Сакаме добри односи со сите соседи, но прво е заштита на интересот на државата и на идентитетот

Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека како Влада работат темелно и посветено на остварување на целите што ги инаат зацртано во насока на развој на државата и на процесот на нејзина евроинтеграција. Имаат, вели, план и стратегија на чие остварување работат без да ветуваат чуда, туку да гои постават работите на здрава основа.

Ние работиме темелно, посветено, чесно и напорно. Резултатите полека доаѓаат. Тоа што е наша стратегија за реализирање на овие цели, полека се случува. Се разбира дека јавно нема многу да зборувам за деталите. Како човек очекувам да имаме добрососедски односи со сите со сите соседи. Како претседател на Влада ќе сторам сè што е во наша моќ, прво да го заштитам интересот на граѓаните, да го заштитам идентитетот и интересот на на државата. И второ, нормално, да градиме добрососедски односи со сите наши соседи на основа на принципот на двонасочна улица. Затоа што затоа што за секоја работа во животот треба најмалку двајца, рече Мицкоски во одговор на новинарско прашање што може да се очекува од најавените утрешни средби на претседателката Гордана Сиљановска-Давкова и министерот Тимчо Муцински со бугарската претседателка Илијана Јотова.

​Не знам која би била евентуалната содржина на средбите, вели премиерот, но, нагласува, Владата има план и стратегија и работи на нивно исполнување.