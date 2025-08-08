 Skip to main content
08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник

Почина новинарката и уредничка на МРТВ, Јулијана Тануровска

Калеидоскоп

08.08.2025

На 60-годишна возраст, почина долгогодишната новинарка и одговорен уредник на сателитскиот сервис на МТВ1, Јулијана Тануровска.

Тануровска целата своја новинарска кариера ја посвети на МРТВ, и како репортер и како уредник во информативната програма и на сателитскиот сервис, детално и со прецизен новинарски израз обработувајќи ги темите, во најголем дел од сферата на образованието и на црквата.

Колегите и семејството на Тануровска се простуваат од неа на социјалните мрежи.

Погребот ќе се одржи в недела на Градските гробишта во Бутел.

Поврзани вести

Македонија  | 08.08.2025
Почина помошник-директорот на Царината Марјан Тасевски
Сцена  | 08.08.2025
Почина македонскиот рок музичар и пејач, Петар Исиров Пјотр
Култура  | 06.08.2025
Почина Владимир Цветковски, професор на Катедрата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет