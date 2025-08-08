 Skip to main content
08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник

Германија го суспендира извозот на оружје за Израел

Свет

08.08.2025

Фрипик

Германија верува дека Израел ја влошува ситуацијата со својот план за преземање на Газа и долго време го критикува за хуманитарната катастрофа во Појасот Газа. Како одговор на одлуката на Тел Авив да ја стави Газа под контрола, таа ги суспендираше испораките на целото оружје што Израел може да го користи за таа цел.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц во петокот го суспендираше извозот на оружје за Израел како одговор на одлуката на Тел Авив да ја окупира Газа.

Германија нема да му испраќа на Израел оружје што може да го користи во Појасот Газа, палестинска енклава која е под силни воени напади и наметната изолација од надворешниот свет.

Германија е длабоко загрижена за страдањето на населението во Појасот Газа“, рече Мерц во соопштението. „Со планираната офанзива, Израел презема уште поголема одговорност од порано.“

Канцеларот оцени дека потегот, објавен претходната вечер, му го отежнува на Израел постигнувањето на своите цели, имено ослободувањето на преостанатите заложници и разоружувањето на Хамас.

Германската влада засега нема да одобри извоз на какво било оружје што може да се користи во Појасот Газа под такви околности“, рече тој.

Вицеканцеларот, социјалдемократот Ларс Клингбеил, ја поддржа одлуката на конзервативниот коалициски партнер.

Остануваме во целосна солидарност со Израел, но злоупотребата мора да се посочи и засрами“, рече тој.

Од терористичкиот напад на Хамас на 7 октомври 2023 година, Германија е меѓу најсилните сојузници на Тел Авив.

Наводно блокирала неколку иницијативи во Европската Унија за воведување санкции врз Израел поради катастрофалната хуманитарна ситуација во Појасот Газа.

