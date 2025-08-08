Вучиќ изјави дека ќе бидат распишани вонредни избори

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, изјави дека вонредни избори ќе бидат распишани пред рокот, но не прецизираше кога.

Секако ќе имаме избори пред уставниот и законскиот рок“, рече тој. Така одговори на прашањето на новинар за барањето на студентите во блокада да побараат вонредни парламентарни избори.

„Изборите ќе се одржат кога надлежниот државен орган ќе донесе одлука за распишување избори, во согласност со Уставот и законот“, рече Вучиќ.

Тој истакна дека „веројатно ќе ги добијат изборите, бидејќи во своето истражување велат дека имаат огромна предност“. Според Вучиќ, ако „тие“ победат, владата ќе им честита.

Тој повтори дека „станува збор за обоена револуција“, а ги повтори и обвинувањата против судството.

Вонредни парламентарни избори би можеле да се одржат на 28 декември, а врвот на СНС е блиску до таа одлука, тврдат политички извори на „Данас“, иако во оптек се и датуми во октомври и јануари, сепак проценката оди кон споменатиот датум во декември.