Ова е најздравото овошје на светот

Истражувачки тим на Универзитетот „Вилијам Патерсон“ во Њу Џерси оценил 41 различни овошја, рангирајќи ги врз основа на тоа колку есенцијални хранливи материи содржат по калорија, а лимонот се нашол на врвот.



Кога станува збор за избор на најздраво овошје во светот, повеќето од нас никогаш не би претпоставиле кој е вистинскиот победник. Не е егзотично, скапо или трендовско на социјалните медиуми. Всушност, веројатно е тоа што тивко стои во вашата кујна.



Што всушност открија научниците? Истражувачки тим на Универзитетот „Вилијам Патерсон“ во Њу Џерси оценил 41 различни овошја, оценувајќи ги врз основа на нивната хранлива густина, односно колку есенцијални хранливи материи содржат по калорија.



На врвот на оваа елитна листа беше лимонот. Лимоните се полни со витамин Ц – видот што на вашето тело всушност му е потребен за да одржува силен имунолошки систем.

фото: Freepik

Ви помага да се борите против настинки, замор, па дури и со досадни осипи на кожата. Плус, полн е со антиоксиданси кои го поддржуваат вашето тело кога се справувате со стрес, загадување или едноставно недостаток на сон – работи со кои повеќето од нас се справуваат секој ден.



Киселоста во лимоните помага во производството на желудочна киселина, го подобрува разградувањето на храната и ги одржува процесите во движење. Покрај тоа, неговите природни соединенија ја поддржуваат детоксикацијата на црниот дроб – нежно ресетирање на вашиот систем.



Ова мало овошје можеби не изгледа импресивно, но е навистина корисно. Содржи калиум кој помага во одржувањето на стабилен крвен притисок, флавоноиди кои се добри за срцето и влакна кои помагаат во контролата на холестеролот. Плус, има малку шеќер, така што можете да го јадете без да се грижите за висок шеќер во крвта. Едноставно, здраво, без проблеми.