Диета со јајца, се топат 10 килограми за две недели

Фрипик

Bright side објави диета со која тврдат дека за 14. дена можат да се истопат и 10. килограми, но има неколку едноставни правила.



Во текот на диетата која има малку намирници потребно е да се пијат 8. до 10. чаши вода, за да се ослободите од токсините во телото и обидете се половина час, секој ден, да вежбате, за подобри резултати.



Потребно е да се следат уште неколку правила:

– без брза храна

– без зашеќерени пијалоци

– без алкохол

– без сол и шеќер

Диета:

Прва недела – појадокот е ист во сите седум дена и се состои од две варени јајца и една овошка (портокал или грејпфрут)

Понеделник:

Ручек: два слатки компири и две јаболки

Вечера: голема чинија со салата и пилешко

Вторник

Ручек: пилешко со салата

Вечера: две варени јајца, салата, една овошка (портокал или грејпфрут).

Среда:

Ручек: две парчиња сладок компир, ниско калорично сирење (по избор) и домат

Вечера: салата и пилешко

Четврток:

Ручек: овошје – јаболки

Вечера: пилешко и салата

Петок:

Ручек: варен зеленчук и два варени јајца

Вечера: салата и риба на скара

Сабота:

Ручек: овошје

Вечера: пилешко и варен зеленчук

Недела:

Ручек: салата од домати, варен зеленчук и варено пилешко

Вечера: варен зеленчук

Во втората недела појадокот е ист како и првата – две варени јајца и портокал или грејпфрут

Понеделник:

Ручек: салата и пилешко

Вечера: еден портокал, салата и две варени јајца

Вторник:

Ручек: две варени јајца и варен зеленчук

Вечера: салата и риба на скара

Среда:

Ручек: салата и пилешко

Вечера: еден портокал, салата и две варени јајца

Четврток:

Ручек: варен зеленчук, нискокалорично сирење и две варени јајца

Вечера: пилешко и салата

Петок:

Ручек: салата и сардини

Вечера: салата и две јајца

Сабота:

Ручек: пилешко и салата

Вечера: овошје по избор

Недела:

Ручек: варен зеленчук и пилешко

Вечера: исто како за ручек

Диетата воопшто нема јагленихидрати и тоа е една од причините зошто е успешна.

Како и да е морате да се консулитирате со лекар пред да ја започнете диетата.