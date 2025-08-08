 Skip to main content
08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник

Диета со јајца, се топат 10 килограми за две недели

Здравје

08.08.2025

Фрипик

Bright side објави диета со која тврдат дека за 14. дена можат да се истопат и 10. килограми, но има неколку едноставни правила.

Во текот на диетата која има малку намирници потребно е да се пијат 8. до 10. чаши вода, за да се ослободите од токсините во телото и обидете се половина час, секој ден, да вежбате, за подобри резултати.

Потребно е да се следат уште неколку правила:
– без брза храна
– без зашеќерени пијалоци
– без алкохол
– без сол и шеќер

Диета:
Прва недела – појадокот е ист во сите седум дена и се состои од две варени јајца и една овошка (портокал или грејпфрут)

Понеделник:
Ручек: два слатки компири и две јаболки
Вечера: голема чинија со салата и пилешко

Вторник
Ручек: пилешко со салата
Вечера: две варени јајца, салата, една овошка (портокал или грејпфрут).

Среда:
Ручек: две парчиња сладок компир, ниско калорично сирење (по избор) и домат
Вечера: салата и пилешко

Четврток:
Ручек: овошје – јаболки
Вечера: пилешко и салата

Петок:
Ручек: варен зеленчук и два варени јајца
Вечера: салата и риба на скара

Сабота:
Ручек: овошје
Вечера: пилешко и варен зеленчук

Недела:
Ручек: салата од домати, варен зеленчук и варено пилешко
Вечера: варен зеленчук

Во втората недела појадокот е ист како и првата – две варени јајца и портокал или грејпфрут
Понеделник:
Ручек: салата и пилешко
Вечера: еден портокал, салата и две варени јајца

Вторник:
Ручек: две варени јајца и варен зеленчук
Вечера: салата и риба на скара

Среда:
Ручек: салата и пилешко
Вечера: еден портокал, салата и две варени јајца

Четврток:
Ручек: варен зеленчук, нискокалорично сирење и две варени јајца
Вечера: пилешко и салата

Петок:
Ручек: салата и сардини
Вечера: салата и две јајца

Сабота:
Ручек: пилешко и салата
Вечера: овошје по избор

Недела:
Ручек: варен зеленчук и пилешко
Вечера: исто како за ручек

Диетата воопшто нема јагленихидрати и тоа е една од причините зошто е успешна.
Како и да е морате да се консулитирате со лекар пред да ја започнете диетата.

