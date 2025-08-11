Мицкоски на увид на три проекти: Со одлична динамика се реализираат проектите во Општина Петровец

Влада

За мене претставува задоволство кога ќе можеме да направиме увид на градежни работи коишто се случуваат на целата територија на државата, тоа е многу важно, бидејќи сепак тоа се проекти коишто наскоро ќе бидат завршени и ќе бидат ставени во функција, изјави премиерот Христијан Мицкоски кој денеска беше во посета на општината Петровец.

Без разлика дали станува збор за спортска сала, дали станува збор за водоводни или канализациони системи, за нови локални, регионални патишта, сето тоа претставува дел од онаа наша цел и заложба како Влада да додадеме вредност во квалитетот на животот на македонските граѓани.

Јас му честитам на градоначалникот бидејќи гледам дека со одлична динамика во општина Петровец се развиваат проектите. Од тука продолжуваме и на друго место да направиме увид во проекти коишто се дел од програмата на Владата којашто ги финансира тие проекти преку соодветните министерства.