 Skip to main content
11.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 11 август 2025
Неделник

Мицкоски на увид на три проекти: Со одлична динамика се реализираат проектите во Општина Петровец

Македонија

11.08.2025

Влада

За мене претставува задоволство кога ќе можеме да направиме увид на градежни работи коишто се случуваат на целата територија на државата, тоа е многу важно, бидејќи сепак тоа се проекти коишто наскоро ќе бидат завршени и ќе бидат ставени во функција, изјави премиерот Христијан Мицкоски кој денеска беше во посета на општината Петровец.

Без разлика дали станува збор за спортска сала, дали станува збор за водоводни или канализациони системи, за нови локални, регионални патишта, сето тоа претставува дел од онаа наша цел и заложба како Влада да додадеме вредност во квалитетот на животот на македонските граѓани.

Јас му честитам на градоначалникот бидејќи гледам дека со одлична динамика во општина Петровец се развиваат проектите. Од тука продолжуваме и на друго место да направиме увид во проекти коишто се дел од програмата на Владата којашто ги финансира тие проекти преку соодветните министерства.

Самиот градоначалник кажа дека тие се дел преку Министерството за транспорт, дел преку други министерства, така што многу е важно да бидеме присутни, континуирано да вршиме мониторинг, увид во работите коишто се завршуваат, бидејќи наскоро од денес сите овие работи ќе имаат корисници и тоа е добро. Добро е кога се гради, кога се развива, јас само сакам да продолжиме во таа насока и ние како Влада, но и градоначалниците до крајот на овој мандат и понатаму сите оние градоначалници коишто ќе ја добијат довербата на локалните избори. Силно верувам дека најголемиот дел од тие градоначалници ќе бидат од моменталната владина коалиција, ќе продолжиме да ги развиваме општините онаму каде што претходната владина коалиција и Влада не успеа, бидејќи кај нив филозофијата беше подобро да крадат, отколку да градат. Но, кај нас филозофијата е спротивна-да градиме, наместо да правиме работи коишто не се добри, кажа Мицкоски.

Поврзани вести

Хроника  | 13.07.2025
Увид во Прилеп по извршено двојно убиство и самоубиство
Македонија  | 17.05.2025
Изјава на премиерот Христијан Мицкоски
Економија  | 02.05.2025
Мицкоски очекува до крајот на владиниот мандат јавниот долг да биде под 55 отсто