 Skip to main content
11.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 11 август 2025
Неделник

Вработен во верски објект нападнал жена во Велес

Хроника

11.08.2025

Во Секторот за внатрешни работи Велес вчера биле пријавени две одделни тепачки што се случиле на различни локации во градот.

Првиот инцидент се случил околу 15:30 часот во дворот на верски објект во Велес. Според информациите од портпаролката на СВР Велес, Биљана Ѓаковска, по кратка расправија, 70-годишниот Д.Б. од Велес, вработен во верскиот објект, физички ја нападнал 66-годишната Н.Р. од Велес. Потоа, Д.Б. бил физички нападнат од 66-годишниот И.Л. и 34-годишниот С.Л., двајцата од Велес. Случајот е документиран, и против сите инволвирани ќе бидат поднесени соодветни пријави.

Вториот случај бил пријавен истиот ден, околу 18:30 часот. Триесет и седумгодишниот С.Р. од Велес информирал дека додека бил на работа во угостителски објект, бил физички нападнат од четворица негови колеги: 38-годишниот Д.Д., 45-годишниот Т.А., 50-годишниот С.С. и 38-годишниот Т.Б., сите од Велес. И овој случај е во фаза на документирање, по што ќе следуваат соодветни пријави.

СВР Велес работи на целосно расчистување на двата инцидента.

Поврзани вести

Хроника  | 07.08.2025
Малолетници нападнале баба
Хроника  | 28.04.2025
Свекрва истепа снаа во Македонска Каменица
Хроника  | 21.03.2025
Ноќва истепана жена во Карпош, партнерот се обидел и да ја избоде