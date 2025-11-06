 Skip to main content
06.11.2025
Четврток, 6 ноември 2025
Премиерот Мицкоски на поставување камен темелник на културен дом во Петровец

Безживотно тело на девојка пронајдено во Tетово, Обвинителството врши увид

06.11.2025

Дежурен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Тетово вчера изврши увид на лице место на локацијата каде беше пронајдено безживотно тело на девојка , како и во изнајмениот стан во кој таа престојувала, соопштија во Јавното обвинителство.

Се преземаат сите дејствија за испитување на причините за смртта со детални проверки и вештачења на местото, иако првичните сознанија и траги на лице место не упатуваат дека смртта е резултат на кривично дело“, велат оттаму.

Сепак, додаваат во Обвинителството, наредена е обдукција, ќе се вршат распити на повеќе лица, а обвинителството и сите истражни органи интензивно постапуваат за испитување на причините.

