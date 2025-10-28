Мицкоски и Јовановски на средби со граѓаните на Кичево

Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, денеска заедно со кандидатот за градоначалник, Александар Јовановски имале конструктивна средба со жителите на Кичево.

Разговаравме за нивните потреби, предизвици и идеи, и им ја претставивме нашата програма која нуди конкретни решенија за подобар живот. Верувам дека граѓаните на Кичево ќе го препознаат вистинскиот избор и дека во недела ќе дадат поддршка за политики кои носат развој, стабилност и иднина за сите нас“, напиша Мицкоски на Фејсбук