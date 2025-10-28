 Skip to main content
28.10.2025
Вторник, 28 октомври 2025
Дојави за наводно поставени бомби во повеќе основни училишта во Куманово

28.10.2025

Во повеќе основни училишта во Куманово попладнево пристигнале дојави за наводно поставени бомби во училиштата, потврдија од Секторот за образование од Општина Куманово, од каде што укажуваат дека учениците безбедно се евакуирани.

Дојавата за бомба е испратена по електронски пат, нешто после 17 часот. Од училиштата повикале полиција која мошне бргу пристигнала, учениците безбедно се евакуирани. Останува на службите да ја проверат состојбата, изјави раководителот на екторот за образование Александар Јовановиќ. 

