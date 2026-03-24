Кампањата на ОБСЕ за подигнување на јавната свест за ризикот од злоупотреба на мало и лесно оружје почна во „Владо Тасевски“

Училиштето е местото каде се гради култура на ненасилно однесување и се стекнуваат вештини за градење пријателства место конфликти. Децата од мали треба да се воспитуваат дека нема ништо привлечно во носењето оружје. И тоа да се објаснува соодветно на нивната возраст, но упорно и со примери.

Ова го истакна министерката за образование и наука проф. д-р Весна Јаневска на настан во СУГС „Владо Тасевски“ во Скопје со кој беше означен стартот на кампањата на ОБСЕ за подигнување на јавната свест за ризиците од злоупотребата на мало и лесно оружје.

Кога училишната средина е мирна и хармонична, фокусот на учениците е насочен кон резултати од учењето. Младите го развиваат натпреварувачкиот карактер преку употреба на знаења, вештини, креативност и иновативност, а не преку примена на физичка сила или оружје. Во спротивно, вниманието го одвлекуваат инциденти кои не смеат да се случуваат ниту во училиштата, ниту надвор од училишните клупи. Затоа, ја поздравувам иницијативата на ОБСЕ и посакувам успех во спроведувањето“, рече Јаневска.

Министерката посочи дека во справувањето со овој предизвик, важна улога имаат училиштата, но сепак, основата на културата се стекнува во семејството – воспитанието почнува од дома и од најрана возраст.

Сите ние веруваме дека ги учиме децата на вистинските вредности и дека не е можно да направат исклучок од правилата кои сме должни да им ги посочиме. Но, младите години се и полни со жар, енергија, понекогаш и мисли кои не се баш бистри, поради разни причини што можат да предизвикаат изблик на ментална и физичка реакција. Затоа, ценам дека повремена проверка на ранецот на детето од страна на родителите, на излез од домот кон училиште, не е на одмет“, рече Јаневска, додавајќи дека секое забележано невообичаено однесување или ранец во кој нема само учебници, тетратки и прибор е аларм за акција која треба да започне со разговор со детето, а по потреба да се побара и помош од други страни.

Министерката изрази благодарност до Министерството за внатрешни работи, Град Скопје и општините за посветеноста кон подигнување на безбедноста на учениците, како и до ОБСЕ како долгогодишен државен партнер во чувањето на редот и мирот во општеството и особено во училиштата и затоа што, како што посочи – заедно сме изградиле многу мостови во минатото и продолжуваме да градиме во иднина.

На настанот се обрати и шефот на мисијата на ОБСЕ во Македонија, Килијан Вал, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и началникот на СВР Скопје, Сашо Топаловски.

Во рамки на кампањата се предвидени посети по училишта, запознавање на учениците со ризиците од злоупотреба на мало и лесно оружје преку презентации од претставници од секторот за внатрешни работи, прикажување промотивно видео, дигитален квизи и поделување летоци.