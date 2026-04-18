18.04.2026
Америка ги одложува испораките на нарачано оружје за Европа поради војната со Иран

Свет

САД ги одложуваат испораките на оружје во Европа поради војната со Иран.

Официјален Вашингтон предупредил неколку европски земји за можни одложувања на веќе потпишаните договори, објави „Ројтерс“.

Според извори на агенцијата, ова се однесува на испораките до балтичките и скандинавските земји. Причината е намалувањето на залихите на оружје поради конфликтот со Иран.

Дел од оружјето е купено во рамките на програмата ФМС, но сè уште не е испорачано.

Во Европа веќе постои незадоволство: одложувањата ги ставаат сојузниците во тешка позиција. Во овој контекст, некои земји сè повеќе размислуваат да преминат на домашно производство на оружје.

Поврзани вести

Свет  | 18.04.2026
САД го засилуваат воениот транспорт кон Блискиот Исток додека се ближи крајот на примирјето со Иран
Свет  | 18.04.2026
САД им се заканија на кинеските банки ако вршат трансакции поврзани со иранската нафта
Свет  | 18.04.2026
Иранските бродови најдоа нов начин да ја избегнат американската блокада и да поминат низ Ормутскиот Теснец