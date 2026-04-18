Америка ги одложува испораките на нарачано оружје за Европа поради војната со Иран

САД ги одложуваат испораките на оружје во Европа поради војната со Иран.

Официјален Вашингтон предупредил неколку европски земји за можни одложувања на веќе потпишаните договори, објави „Ројтерс“.

Според извори на агенцијата, ова се однесува на испораките до балтичките и скандинавските земји. Причината е намалувањето на залихите на оружје поради конфликтот со Иран.

Дел од оружјето е купено во рамките на програмата ФМС, но сè уште не е испорачано.

Во Европа веќе постои незадоволство: одложувањата ги ставаат сојузниците во тешка позиција. Во овој контекст, некои земји сè повеќе размислуваат да преминат на домашно производство на оружје.