 Skip to main content
16.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 16 август 2025
Неделник

Европскиот фронт на ДУИ се распаѓа – тврдат од Вреди

Македонија

16.08.2025

ДУИ ја доживува најголемата политичка ерозија од формирањето на т.н. „Европски фронт“. Две од најзначајните партии што на парламентарните избори беа дел од оваа коалиција, Демократската партија на Турците (ДПТ) и Демократската партија на Албанците (ДПА) веќе не се со ДУИ, се вели во соопштението од Вреди.

На 14 август 2025, ДПТ официјално објави дека турската партија ја напушта коалицијата „Европски фронт“ и дека на локалните избори на 19 октомври нема да настапи со ДУИ. Оваа одлука значи дека турската заедница, која во март 2024 година беше вовлечена во фронтот на Али Ахмети, сега се дистанцира и избира свој пат.

Само еден ден подоцна, на 15 август 2025 ДПА јавно соопшти дека преговорите со Али Ахмети пропаднале и дека ДПА нема да настапи заедно со ДУИ, ниту ќе биде дел од било каков заеднички договор. Со тоа, и една од постарите албански политички партии реши да ја напушти сцената на ДУИ.

Ова се факти кои покажуваат ДУИ губи поддршка од партиите што ја носеа на парламентарните избори. Веќе е јасно дека ДУИ ниту може да обедини, ниту може да победи.

Од ДУИ бегаат сите кои не се уценети од Али Ахмети, сите кои не сакаат да бидат во друштво на корумпирани политичари и сите кои не сакаат да бидат дел од погрешната политика.

ДУИ одамна го изгуби кредибилитетот кај граѓаните, а сега го губи и меѓу своите партнери. „Европскиот фронт“ кој се продаваше како обединувачка сила, денес е симбол на распад, недоверба и политичка слабост.

Вреди уште еднаш потврдува дека иднината е во чесна политика, отвореност и работа за граѓаните, а не во уцени, корупција и лични интереси, велат од партијата.

Поврзани вести

Македонија  | 12.08.2025
Вреди: Бујар Османи како Претседавач со ОБСЕ беше на српска страна, против интересите на Косово
Македонија  | 09.08.2025
Фетаи: Се соочуваме со нов бран на популизам и лажен национализам од ДУИ
Скопје  | 06.08.2025
Али Ахмети објави: Скендер Реџепи е кандидатот за градоначалник на Скопје