 Skip to main content
25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

Ретроспективна изложба „Бојата на мојата душа“ на академскиот сликар Ангел Петров во Велес

Култура

25.08.2025

Во Ликовниот салон во Велес вечерва во 19.30 часот ќе биде отворена ретроспективна изложба од академскиот сликар Ангел Петров. Под наслов „Бојата на мојата душа“ ќе бидат претставени 87 дела од неговото повеќедецениско творештво и тоа: 36 пејзажи, 25 актови и 26 коњи.

Во неговите пејзажи длабоко е втемелена занаетската прецизност, и убавината на велешкото односно македонското поднебје. Актовите се суптилни, внимателни, речиси срамежливи како извор на животот, а коњите кај Петров, тие не се само животни, тие се симбол на движење, емоции и слобода, истовремено потенцирана сила – велат организаторите.

Ангел Петров (1933-2020), роден во Велес, се школувал во Средното уметничко училиште во Скопje, кај професорите Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Вангел Коџоман и Борко Лазески. Веќе во втората година бил награден како најталентиран од генерацијата. Образованието го продолжил во Белград, во Академијата за применета уметност која ја завршува во 1962, во класата на професорот Винко Грдан. Веќе во наредната година почнал самостојно да изложува. Реализирал 63 самостојни ликовни изложби од кои 31 во Македонија и 32 во странство. Учествувал на повеќе од 200 групни претставувања. Член е на ДЛУМ од 1967. Негови дела се наоѓаат во многу музеи, галерии, приватни колекционери во земјава и странство.

Поврзани вести

Култура  | 23.08.2025
„По Материјата“ – изложба на македонски, грчки и албански уметници во општина Преспа, Грција
Калеидоскоп  | 23.08.2025
Во Кочани со изложба за починатите во несреќата во „Пулс“ заврши Програмата за млади „Лето во друштво“
Култура  | 22.08.2025
Изложбата „Состојба на нештата“ од Наташа Гелева и проекција на филмот „The Hip-Brainstorm“ од Јане Алтипармаков утре во Охрид