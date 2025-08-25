 Skip to main content
25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

Борба со дронови на руската и украинската војска

Свет

25.08.2025

 Руските системи за противвоздушна одбрана во текот на изминатата ноќ пресретнаа и уништија 21 украински дрон во неколку руски региони, вклучувајќи два дрона што беа насочени кон Москва, соопшти руското Министерство за одбрана.

Руските медиуми го цитираат министерството кое наведе дека од 23 часот синоќа по московско време до 7 часот утринава пресретнати биле 21 дрон.

Меѓу нив, седум над Смоленскиот регион, шест над Брјанскиот регион, три над Орјолскиот регион, три над Московскиот регион, од кои два беа насочени кон Москва, како и по еден над Калушкиот и Тверскиот регион.

Од друга страна, руските дронови ноќеска погодиле над 10 локации во градот Суми, при што биле запалени станбени згради, објави началникот на воената администрација на градот Суми, Сергеј Кривошејенко.

-Нападот се случи околу полноќ, кога непријателот започна масовен напад врз градот, рече Кривошејенко и додаде дека нема пријавени жртви, објави Укринформ.

Гувернерот на регионот Суми, Олег Хригоров, потврди дека напади со беспилотни летала се регистрирани и во населбата Роменска.

Поради влијанието врз клучните инфраструктурни објекти, имаше прекин на електричната енергија во делови од Сумскиот регион

Поврзани вести

Свет  | 21.08.2025
Руски војници се самоповредуваат за да добијат отштета
Свет  | 05.08.2025
Руските млазни дронови „Геран-3“ доминираат на бојното поле како тенковите Т-34 во Втората светска војна
Свет  | 03.08.2025
Напади со дронови меѓу Русија и Украина во текот на ноќта