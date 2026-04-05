06.04.2026
Украински специјалисти за дронови имаат бази во Либија од каде напаѓаат руски танкери во Медитеранот

05.04.2026

Француската публикација РФИ објави дека украинските специјални сили стационирани во Либија стојат зад нападите врз руските танкери во Средоземното Море. Една од нивните клучни бази е во Мисрата, каде што се присутни и воени советници од Африканската команда на САД (AFRICOM) и британскиот разузнавачки центар.

Според француските новинари, повеќе од 200 украински офицери и експерти за беспилотни летала се распоредени во Либија во координација со владата на Абделхамид Дбеиба. Групата има и втора, целосно опремена база во градот Завија (50 км северно од Триполи), кој се наоѓа во непосредна близина на стратешкиот нафтен комплекс Мелита. Овој објект има директен пристап до морето. Во октомври и ноември минатата година, таму активно се работело на изградба на писта и инсталација на антенски системи.

Координацијата на украинските сили со либиската армија се врши во седиштето на 111-та бригада (во близина на аеродромот во Триполи). Од либиска страна, соработката ја надгледува заменик-министерот за одбрана Абдул Салам ал-Зуби.

Според материјалите на РФИ, токму од овие локации, со поддршка на британската технологија и украинското искуство стекнато во Црното Море, биле извршени напади врз рускиот танкер Кандил (декември 2025 година) и танкерот за гас Арктик Метагаз.

Многу е веројатно дека од тука биле распоредени саботажни тимови, обучени од американски и британски инструктори, за да спроведат операција против бродот „Голема Мечка“, кој потона во меѓународни води меѓу Шпанија и Алжир на 23 декември 2024 година.

