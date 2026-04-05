Израел подготвува голем напад врз иранските енергетски објекти, но чека одобрение од САД

Израел се подготвува да нападне ирански енергетски објекти, но чека зелено светло од САД, изјавил за „Ројтерс“ висок израелски функционер за одбрана на 4 април.

Според изданието, неименуваниот функционер додал дека сите израелски напади врз вакви објекти во Исламската Република веројатно ќе се случат во текот на следната недела.

Израел веќе изврши неколку напади врз енергетски објекти во Иран, па дури и таргетираше индустриски цели, погодувајќи фабрики за челик и фармацевтски производи.

Коментарите доаѓаат откако американскиот претседател Доналд Трамп издаде нов ултиматум од 48 часа, навестувајќи дека Вашингтон ќе поддржи понатамошни израелски воени дејствија против Иран.