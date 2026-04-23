23.04.2026
Четврток, 23 април 2026
„Наследена носија“ – самостојна изложба на Мила Добревска вечерва во Куќата на Робевци во Охрид

23.04.2026

Во Куќата на Робевци во Охрид вечер од 19 часот ќе биде отворена  самостојна изложба на Мила Добревска, со наслов „Наследена носија“, која, како што најави НУ Завод и музеј – Охрид, го пресликува духот на македонската жена, преточувајќи ги традиционалните вредности во нови обележја на современото однесување.

-Наследените носии не се само облеката што ја носиме, туку и начинот на кој се претставуваме и како другите нè перципираат. Изложбата и се обраќа на помладата генерација, како потсетник токму за овие вредности и доблести што остануваат нераскинлив дел од нас: добрина, љубов, критичка свест, истрајност и снаодливост. Овие карактеристики се претставени преку дуалистичка интерпретација на минатото и сегашноста, со споредби, хармонии, испреплетувања, создавајќи нови толкувања и адаптации, се наведува во соопштението. 

Инспирирана од традиционалната орнаментика и вез, Мила Добревска ги преиспитува и приспособува основните елементи на уметноста: боја, линија, површина, форма, материјал и простор, користејќи рачно моделирана цементна маса, површини посипани со стакло и иновативни техники на ткаење и сликање.

Поврзани вести

Култура  | 21.04.2026
Во Галеријата на МКЦ денеска ќе биде отворена изложба на истакнатиот српски уметник Мирослав Живковиќ
Култура  | 21.04.2026
Во „Остен“ изложба на карикатури од членовите на Хрватското друштво на карикатуристи
Култура  | 20.04.2026
Изложба на Мирослав Живковиќ во Галерија МКЦ