„Наследена носија“ – самостојна изложба на Мила Добревска вечерва во Куќата на Робевци во Охрид

Во Куќата на Робевци во Охрид вечер од 19 часот ќе биде отворена самостојна изложба на Мила Добревска, со наслов „Наследена носија“, која, како што најави НУ Завод и музеј – Охрид, го пресликува духот на македонската жена, преточувајќи ги традиционалните вредности во нови обележја на современото однесување.

-Наследените носии не се само облеката што ја носиме, туку и начинот на кој се претставуваме и како другите нè перципираат. Изложбата и се обраќа на помладата генерација, како потсетник токму за овие вредности и доблести што остануваат нераскинлив дел од нас: добрина, љубов, критичка свест, истрајност и снаодливост. Овие карактеристики се претставени преку дуалистичка интерпретација на минатото и сегашноста, со споредби, хармонии, испреплетувања, создавајќи нови толкувања и адаптации, се наведува во соопштението.

Инспирирана од традиционалната орнаментика и вез, Мила Добревска ги преиспитува и приспособува основните елементи на уметноста: боја, линија, површина, форма, материјал и простор, користејќи рачно моделирана цементна маса, површини посипани со стакло и иновативни техники на ткаење и сликање.