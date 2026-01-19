 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Љутков за Водици во Велес: Да останеме исправени, поврзани и верни на вредностите што нè обединуваат

Култура

19.01.2026

Бог се јави!

Богојавление-Водици е празник на духовната чистота, верата и обновата, ден што нè потсетува на силата на заедништвото, на моралните вредности и на одговорноста што ја носиме едни кон други. Денес сум во мојот Велес, меѓу моите сограѓани, каде традицијата, верата и заедништвото се чувствуваат силно и искрено, напиша на својот фејсбук профил министерот за култура и туризам Зоран Љутков.

Овој голем празник нè повикува на спокој во семејствата, меѓусебна почит, солидарност и единство меѓу луѓето. Да останеме исправени, поврзани и верни на вредностите што нè обединуваат.

За многу години!

﻿