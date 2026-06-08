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Неделник

Набавени се 37 дела од истакнати македонски автори во вредност од над шест милиони денари, информира министерот Љутков

Култура

08.06.2026

Во областа на креативните индустрии, Министерството спроведува национално истражување и мапирање на секторот во соработка со Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при УКИМ, а поддржани се 37 проекти во вкупна вредност од 16 милиони денари.

Љутков информира и дека државата по подолг период, повторно реализирала откуп на уметнички дела, при што се набавени 37 дела од истакнати македонски автори во вредност од над шест милиони денари.

Во делот на заштитата на културното наследство, министерот ги издвои активностите на локалитетот Стоби, адаптацијата на Старата железничка станица во центар за посетители, реконструкцијата на Спомен-домот на Разловечкото востание и проектот за центар за промоција на македонскиот јазик во Љубојно.

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