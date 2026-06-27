 Skip to main content
27.06.2026
Република Најнови вести
Сабота, 27 јуни 2026
Неделник

Љутков од Охрид: Остануваме посветени на зачувувањето на ова исклучително светско, природно и културно наследство, во партнерство со УНЕСКО

Култура

27.06.2026

Во Охрид, денес остваривме значајна работна средба со постојаните делегати – амбасадори и други претставници при УНЕСКО во Париз на државите – членки на Комитетот за светско наследство. Ваквите средби се можност преку отворен дијалог и соработка да ги претвориме препораките во конкретни активности.

Нашата определба е системски да ја унапредуваме заштитата на Охридскиот Регион, преку подобра институционална координација, одговорно управување и одржлив развој.

Остануваме посветени на зачувувањето на ова исклучително светско, природно и културно наследство, во партнерство со УНЕСКО, локалните институции и сите чинители кои ја споделуваат оваа одговорност.

Поврзани вести

Култура  | 27.06.2026
Монументалниот витраж „Подем“ на Борко Лазески ќе биде реставриран и поставен на нова локација во септември
Македонија  | 26.06.2026
Охридскиот регион е богатство за човештвото, порача Николоски на средбата со амбасадори од УНЕСКО
Македонија  | 26.06.2026
Ќерка му ја шитна за остров, нас за лигњи