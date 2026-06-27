Љутков од Охрид: Остануваме посветени на зачувувањето на ова исклучително светско, природно и културно наследство, во партнерство со УНЕСКО

Во Охрид, денес остваривме значајна работна средба со постојаните делегати – амбасадори и други претставници при УНЕСКО во Париз на државите – членки на Комитетот за светско наследство. Ваквите средби се можност преку отворен дијалог и соработка да ги претвориме препораките во конкретни активности.

Нашата определба е системски да ја унапредуваме заштитата на Охридскиот Регион, преку подобра институционална координација, одговорно управување и одржлив развој.

Остануваме посветени на зачувувањето на ова исклучително светско, природно и културно наследство, во партнерство со УНЕСКО, локалните институции и сите чинители кои ја споделуваат оваа одговорност.