Од 28 до 31 август година, во просториите на Агро кооперативата на производители на грав „ПЕЛИКАН“ во Лемос, Преспа, ќе се одржи изложбата „По Материјата“ – уникатен уметнички проект што ги поврзува Грција, Албанија и Македонија во заедничка креативна потрага.

Настанот е резултат на соработката помеѓу Агро кооперативата „Пеликан“, Културното здружение „Западни Потези“, групата „BUFF“, Општина Преспа, како и Катедрата за ликовни и применети уметности при Факултетот за ликовни уметности во Флорина (Универзитет Западна Македонија), преку нивната Трета работилница по сликарство.

Во фокусот е циклусот на материјата, инспириран од богатата историја и симболичната густина на Преспа – регион каде се пресекуваат јазици, култури и екосистеми. Напуштената фабрика за конзервирање во Лемос, некогашно индустриско јадро на регионот, послужи како поттик за преиспитување на остатоците од индустријата и нивната можност за нов живот преку уметноста.

„По Материјата“ отвора прашања:

Што се случува со она што културата го отфрла?

Може ли „излишното“ повторно да стане вредно?

Може ли уметноста да излечи и да создаде ново значење?

Преку слики, скулптури и инсталации, материјата оживува како имагинарни суштества, облици од флора и фауна, или трансформирани остатоци што ја носат својата меморија и тежина.

На изложбата учествуваат уметниците: Kiriaki Angelidaki, Stratis Alvanos, Sofia Antonakaki, Eleni Dalaka, Vasko Gjorgiev, Alexandros Hatjitimotheou, Stelios Karas, Harris Kondosphyris, Konstantina Lazaridou, Dimitra Marini, Fotini Minadaki, Leonidas Nikolaidis, Maria Schina, Chrysanthi Sioti, Stavroula Stamkou, Margarita Tsouloucha, Driant Zeneli.

Покровител: B & T Composites

Изложбата се одржува паралелно со Меѓународниот музички фестивал TRIETHNÉS (28–31 август 2025), реализиран во поширокиот регион на Преспа во копродукција со Општина Преспа и под покровителство на Министерството за култура.

