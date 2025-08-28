 Skip to main content
28.08.2025
Четврток, 28 август 2025
Мицкоски: Имаме енергетска стабилност, а енергетската стабилност подразбира и стабилен економски раст на Македонија и на македонското стопанство

Економија

28.08.2025

Денеска го посетив Рударско-енергетски комбинат „Битола“ (РЕК „Битола“), напиша на фејсбук Премиерот Мицкоски.

Ние имаме енергетска стабилност, а енергетската стабилност подразбира и стабилен економски раст на Македонија и на македонското стопанство.

Би сакал да им го честитам денот на рударите со рударскиот поздрав „Среќно“ затоа што тие се нашата инспирација и знам и убеден сум од тоа што успеав да го видам дека мотивот не изостанува, желбата е тука присутна и сигурен сум за уште подобри резултати во месеците и годините коишто следат за македонскиот енергетски систем, за рударството, но и за македонската економија.

