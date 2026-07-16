Сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово: Повредените префрлени на клиниките во Скопје

На 16.07.2026 околу 13:00 часот во СВР Скопје е пријавено дека на автопатот Тетово-Скопје, во близина на наплатната станица Глумово, се случила сообраќајна несреќа помеѓу товарно возило “ивеко” со скопски регистарски ознаки, управувано од Ж. Ќ. (53) од Скопје и патничко возило “ауди” со скопски регистарски ознаки, управувано А.З. (29) од Скопје.

Со повреди се здобиле А.З. и сопатникот В.Б., кои се пренесени во Комплексот клиники “Мајка Тереза” и ГОБ “Св. Наум Охридски” во Скопје за укажување помош. Извршен е увид од СВР Скопје.