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16.07.2026
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Неделник

Сообраќајна несреќа на автопатот Скопје-Тетово: Повредените префрлени на клиниките во Скопје

Хроника

16.07.2026

На 16.07.2026 околу 13:00 часот во СВР Скопје е пријавено дека на автопатот Тетово-Скопје, во близина на наплатната станица Глумово, се случила сообраќајна несреќа помеѓу товарно возило “ивеко” со скопски регистарски ознаки, управувано од Ж. Ќ. (53) од Скопје и патничко возило “ауди” со скопски регистарски ознаки, управувано А.З. (29) од Скопје.

Со повреди се здобиле А.З. и сопатникот В.Б., кои се пренесени во Комплексот клиники “Мајка Тереза” и ГОБ “Св. Наум Охридски” во Скопје за укажување помош. Извршен е увид од СВР Скопје.

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