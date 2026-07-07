 Skip to main content
07.07.2026
Република Најнови вести
Вторник, 7 јули 2026
Неделник

Тешка сообраќајна несреќа во Гостивар, седум лица повредени во судир на две возила

Хроника

07.07.2026

Фрипик

Седум лица се повредени во тешка сообраќајна несреќа што се случила во Гостивар, откако се судриле две патнички возила во населбата Млаки. Според првичните информации, пет лица се здобиле со тешки телесни повреди, а две лица со полесни повреди, по што повредените биле пренесени на медицинска помош.

Несреќата се случила на 6 јули околу 23:10 часот, кога во ОВР Гостивар било пријавено дека дошло до судир меѓу патничко возило „цитроен берлинго“ со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 59-годишен гостиварец, и патничко возило „сеат леон“ со скопски регистарски ознаки, управувано од 70-годишен жител на Гостивар.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобиле двајцата возачи, како и тројца сопатници, кои по укажаната помош биле пренесени во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје за понатамошно лекување. Уште две лица се здобиле со телесни повреди и биле згрижени во Медицинскиот центар во Гостивар.

Од надлежните институции информираат дека увид на местото на несреќата извршила увидна екипа од ОВР Гостивар, а се преземаат мерки за утврдување на точните причини и околностите под кои се случила сообраќајката.

Сообраќајните несреќи со повеќе повредени лица и натаму се една од најчестите причини за интервенции на полициските и медицинските служби, а надлежните редовно апелираат на внимателно возење, почитување на ограничувањата на брзината и задолжително користење безбедносна опрема.

Поврзани вести

Хроника  | 23.06.2026
16-годишна прилепчанка која возела електричен тротинет е тешко повредена во сообраќајна несреќа
Хроника  | 16.06.2026
Загина работник на ЈП „Комуналец“ Гостивар – се заглавил во канал додека го чистел
Хроника  | 11.06.2026
Тешка сообраќајна несреќа на експресниот пат Прилеп – Градско: Двајца загинати и еден тешко повреден