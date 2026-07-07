Тешка сообраќајна несреќа во Гостивар, седум лица повредени во судир на две возила

Фрипик

Седум лица се повредени во тешка сообраќајна несреќа што се случила во Гостивар, откако се судриле две патнички возила во населбата Млаки. Според првичните информации, пет лица се здобиле со тешки телесни повреди, а две лица со полесни повреди, по што повредените биле пренесени на медицинска помош.

Несреќата се случила на 6 јули околу 23:10 часот, кога во ОВР Гостивар било пријавено дека дошло до судир меѓу патничко возило „цитроен берлинго“ со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 59-годишен гостиварец, и патничко возило „сеат леон“ со скопски регистарски ознаки, управувано од 70-годишен жител на Гостивар.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобиле двајцата возачи, како и тројца сопатници, кои по укажаната помош биле пренесени во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје за понатамошно лекување. Уште две лица се здобиле со телесни повреди и биле згрижени во Медицинскиот центар во Гостивар.

Од надлежните институции информираат дека увид на местото на несреќата извршила увидна екипа од ОВР Гостивар, а се преземаат мерки за утврдување на точните причини и околностите под кои се случила сообраќајката.

Сообраќајните несреќи со повеќе повредени лица и натаму се една од најчестите причини за интервенции на полициските и медицинските служби, а надлежните редовно апелираат на внимателно возење, почитување на ограничувањата на брзината и задолжително користење безбедносна опрема.