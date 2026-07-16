Регистрирани пет пожари на отворен простор, еден сѐ уште активен

Фото: ЦУК

До 18 часот денеска во државата се регистрирани вкупно пет пожари на отворен простор, од кои еден е активен, еден е ставен под контрола, а три се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Активен е пожарот во општина Старо Нагоричане, во атарот на селото Канарево, каде гори ниска вегетација.

Под контрола е пожарот во општина Ново Село, кај селото Бајково, кој зафатил ниска вегетација и мешана шума.

Според ЦУК, изгаснати се три пожари и тоа во општина Кичево кај селото Србица, каде горела нива, во општина Неготино на потегот од селото Војшанци кон Пепелиште, каде било зафатено напуштено лозје, како и во скопската општина Чаир на улицата „Втора Македонска Бригада“, каде горела ниска вегетација.