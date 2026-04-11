Претрес во Делчево, пронајдена дрога и огревно дрво без документација, лишено од слобода едно лице

Полициски службеници од ОВР Делчево во координација со полициски службеници од Регионалниот центар за гранични работи Исток вчера во 19:30 часот во Делчево го лишиле од слобода А.К. (48) од Делчево, во чиј дом била пронајдена дрога и огревно дрво без документација.

Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, при претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, пронајдени се и одземени повеќе пакувања со бела грутчеста материја, марихуана, кафеава материја, 34 таблети и ловечки патрони, додека во дворот и на мотокултиватор со приколка е пронајдено нежигосано огревно дрво.

Мотокултиваторот и дрвата се одземени од Шумска полиција за понатамошна постапка, а лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава по брза постапка.