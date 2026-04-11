Проектот „Безбеден град“ ќе биде имплементиран и во Струмица

Проектот „Безбеден град“, кој има за цел да ја зголеми безбедноста во урбаните средини преку современи технологии, наскоро ќе биде имплементиран и во Струмица.

Станува збор за систем кој опфаќа поставување на паметни камери и напредни софтверски решенија за следење на сообраќајот, јавниот ред и безбедноста на граѓаните. Преку автоматска анализа, системот ќе овозможи побрза реакција на надлежните служби, како и поефикасно санкционирање на прекршоците.

Проектот веќе се применува во Скопје, каде што се очекува да придонесе за намалување на сообраќајните прекршоци и подобрување на јавната безбедност. Со проширувањето во Струмица, надлежните институции најавуваат покривање на клучни сообраќајници и јавни површини во градот.

Од локалната самоуправа истакнуваат дека имплементацијата ќе се одвива фазно, со цел системот да биде целосно функционален и прилагоден на потребите на граѓаните. Воедно, се најавуваат и кампањи за информирање на јавноста за начинот на функционирање и придобивките од „Безбеден град“.

Очекувањата се дека со воведувањето на овој систем ќе се зголеми безбедноста, ќе се намали криминалот и ќе се подобри квалитетот на живот во градот. Сепак, дел од јавноста веќе отвора прашања за заштитата на приватноста и начинот на користење на собраните податоци.