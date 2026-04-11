Иранците се без пристап до интернет повеќе од 1.000 часа, јави ДПА, повикувајќи се на невладината организација NetBlocks.

Организацијата, што ги следи прекините на интернетот, соопшти дека тоа е најдолгото национално исклучување на интернетот некогаш забележано во која било држава.

Од првичните израелски и американски напади врз Иран на 28 февруари, повеќето Иранци имале пристап само до ограничена внатрешна мрежа – интранет – што нуди само содржина одобрена од државата.

Спротивно на тоа, мал број од воените и владејачките власти продолжуваат да го користат интернетот без ограничувања. Иранските медиуми објавуваат и вести на платформи како што се Telegram и X, кои се блокирани во земјата.

ВПН (Виртуелна приватна мрежа) услугите се дел од секојдневниот живот за повеќето ирански корисници, кои се потпираат на нив за пристап до социјалните медиуми. Сепак, во повеќето случаи, врската е често бавна и несигурна.