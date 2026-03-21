МВР за 24 часа уапси шест лица за семејно насилство

МВР инфомира дека во последното деноноќие има седум пријави, а шест лица се лишени од слобода за семејно насилство.

На 20.03.2026 во 23:50 часот полициски службеници од СВР Куманово го лишија од слобода Н.Д.(44) од Куманово, затоа што физички ја нападнал неговата 32- годишна сопруга. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава.

На 20.03.2026 во валандовско село, полициски службеници од СВР Струмица-ОВР Валандово лишија од слобода 29-годишен жител на тоа село, постапувајќи по претходна пријава дека во семејниот дом физички ја нападнал неговата 26-годишна сопруга. Известен е јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Гевгелија и по документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава.

На 20.03.2026 во Струмица, полициски службеници од СВР Струмица го лишија од слобода Р.П.(52) од Струмица, постапувајќи по претходна пријава дека во семејниот дом физички ја нападнал неговата 46-годишна сопруга. Лицето е задржано во Полициската станица Струмица и за настанот е известен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица. По документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава.

На 21.03.2026 во 00:55 часот полициски службеници од СВР Скопје го лишија од слобода М.Б.(33) од Скопје, постапувајќи по претходна пријава од неговата сопруга дека околу 19:30 часот во семејниот дом во Скопје физички ги нападнал неа и нивното малолетно дете. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.

На 21.03.2026 во 02:00 часот полициски службеници го лишија од слобода К.А.(27) од скопско, постапувајќи по претходна пријава од неговиот 68-годишен татко дека околу 18:00 часот, по претходна расправија, со употреба на тврд предмет му го оштетил патничкото возило, а потоа и го искршил ветробранското стакло на возилото. По целосно документирање на случајот, ќе следува соодветен поднесок.

На 21.03.2026 во 00:10 часот во СВР Скопје, 61-годишен маж од Скопје пријави дека околу 21:00 часот во семејниот дом во скопско, по претходна расправија, бил физички нападнат од неговиот син Р.С.(26). По целосно документирање на случајот, ќе следува соодветна пријава.

На 20.03.2026 во 16:52 часот полициски службеници од ОВР Виница го лишија од слобода Џ.А.(35) од Виница, постапувајќи по претходна пријава дека околу 17:00 часот во дворот на семејниот дом, физички ја нападнал неговата сопруга. При извршен алкотест, било констатирано дека Џ.А. е под дејство на алкохол, односно има 2,02 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава.