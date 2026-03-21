На 21 март почнува периодот на Овен

Овен е првиот знак во зодијакот и секогаш носи енергија на почеток, акција и движење напред. По периодот на Риби, кој е поврзан со размислување, чувствителност и затворање на старите поглавја, сезоната на Овен носи силна мотивација да се направи првиот чекор кон нешто ново.

Ова е време кога многумина чувствуваат повеќе енергија, поголема самодоверба и желба да преземат иницијатива. Овен е знак што не чека совршени услови, туку се движи напред со храброст и инстинкт. Затоа оваа сезона нè потсетува дека понекогаш најважно е едноставно да се започне.

Во следните недели вниманието се насочува кон личните цели, независноста и способноста да го следиме сопствениот пат. Ова е период кога новите идеи, проекти и одлуки може да добијат силен поттик. Многумина ќе почувствуваат дека е време да се ослободат од нешто што ги задржувало и да започнат ново поглавје.