Починатиот Вал Килмер ќе се појави во нов филм преку вештачка интелигенција

Починатиот американски актер Вал Килмер наскоро ќе се појави во нов филм откако неговото семејство му даде дозвола на режисерот да го вклучи преку вештачка интелигенција, објавија американските медиуми.

Режисерот Коерте Вурхис го избра Килмер, кој почина во април минатата година на 65-годишна возраст од пневмонија откако со години се бореше со рак на грлото, за неговиот филм „As Deep as the Grave“, посветен на археологот Ан Морис.

Килмер требаше да го толкува католичкиот свештеник по име Финтан.

Режисерот објасни дека семејството на Килмер обезбедило видео снимки од актерот, познат по неговата обемна архива на снимки од различни моменти во неговиот живот. Снимките ќе бидат искористени за создавање виртуелен актер генериран од вештачка интелигенција.

Килмер веќе користеше вештачка интелигенција за да ги надмине своите тешкотии со говорот поврзани со ракот во филмот од 2022 година „Топ Ган: Маверик“, во кој го играше ликот на Ајсмен, смел пилот покрај Том Круз.