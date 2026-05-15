15.05.2026
Му родила четири деца, а ја избол 10 пати додека спиела

Основното јавно обвинителство Битола донесе Наредба за спроведување истражна постапка против 33-годишник за кого постои основано сомнение дека извршил кривично дело – Убиство при вршење семејно насилство, односно квалификувано според член 123 став 2 точка 2 од Кривичниот законик, соопштија вчера оттаму за последниот случај на семејно насилство кое ексалираше до крваво убиство на млада жена.

Осомничениот ја лишил од живот неговата поранешна вонбрачна партнерка со која имал четири заеднички малолетни деца. Откако се осигурал дека нејзиниот татко не е во домот во кој живеела жената, осомничениот влегол во куќата додека спиела, се доближил до жртвата и ѝ нанел десетина убоди со нож во телото, од кои таа веднаш починала, соопшти битолското обвинителство.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Битола достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот, бидејќи постои опасност тој да се даде во бегство.

