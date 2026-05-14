Пејковски: Културата ќе продолжи да биде силен амбасадор на македонскиот идентитет

Директорот на Македонски културно-информативен центар во Софија, проф. д-р Зоран Пејковски, одржа значајна и плодна работна средба со врвниот македонски тенор Мирослав Антовски од Македонска опера и неговиот млад, талентиран и перспективен колега Марио Немет. Средбата се реализираше во просториите на Македонскиот КИЦ во Софија во атмосфера на искрен дијалог, меѓусебна почит и заедничка определба за унапредување на македонската култура и уметност надвор од границите на државата.

Во текот на разговорите истакната беше суштинската улога на културата, уметноста и традицијата како темелни носители на националниот идентитет, духовноста и историската меморија на македонскиот народ. Посебно внимание беше посветено на потребата од нивна континуирана, достоинствена и силна меѓународна афирмација, особено во време кога културната дипломатија претставува еден од најважните мостови за поврзување меѓу народите и државите.

Соговорниците се согласија дека македонското музичко и уметничко творештво поседува високи естетски и професионални вредности, кои заслужуваат уште поширока промоција пред европската и светската јавност. Во таа насока, беше нагласена потребата македонската културна сцена да се претставува со јасна автентичност, уметничка препознатливост и современ израз, кој ќе ги афирмира богатството на македонската традиција и креативниот потенцијал на современите уметници.

Особен акцент беше ставен на можностите за воспоставување и продлабочување на идната соработка преку организација на заеднички културни и музички проекти, концерти, уметнички вечери и меѓународни културни настани.

Овие иницијативи, како што беше потенцирано, ќе придонесат не само за зацврстување на културните врски и размена на искуства, туку и за отворање нови можности за афирмација на македонските уметници и културни вредности на меѓународната сцена.

Проф. д-р Зоран Пејковски ја нагласи определбата на Македонски културно-информативен центар и понатаму активно да поддржува и иницира проекти што ќе придонесуваат кон зачувување, развој и силна меѓународна промоција на македонската култура, традиција и современо уметничко создавање.

Средбата претставува уште еден значаен чекор кон зацврстување на културната соработка и создавање нови можности за презентација на македонската уметност и духовни вредности во меѓународен контекст, со јасна визија за иднина во која културата ќе продолжи да биде силен амбасадор на македонскиот идентитет.