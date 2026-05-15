Стрип-авторката Славица Купенкова ќе ја претставува Македонија на фестивал во Сомбор

Македонската стрип-цртачка и илустраторка Славица Купенкова, позната под уметничкото име Dona da Vidra, ќе ја претставува Македонија на претстојниот 11. Меѓународен фестивал на стрип и фантастика во Сомбор (11. Somborski Internacionalni Festival Stripa i Fantastike). Како што информира македонскиот промотор Томе Трајков, таа на овој реномиран регионален настан ќе се претстави со својот најнов графички роман и со комплетната авторска работа.

Купенкова е веќе афирмирана и наградувана стрип-авторка на домашната и меѓународната сцена. Самиот фестивал во Сомбор, Србија, традиционално ги здружува најистакнатите автори, сценаристи, издавачи и вљубеници во стрипот од регионот и од цела Европа, нудејќи богата програма посветена на стрипот, фантастиката и современата уметност.

Македонската уметница ќе има клучни активности во двата фестивалски дена:

Сабота (16 мај 2026 година, од 18:00 до 18:30 часот): Учество на панел-дебатата „Жени во современиот стрип: перспективи и искуства“. Во разговорот, покрај Купенкова, ќе дебатираат и Ана Живковиќ, Сара Живковиќ и Силвија Дерановиќ, под модераторство на Стеван Пузиќ.

Недела (17 мај 2026 година, од 11:00 до 11:30 часот): Официјално претставување на новиот графички роман на Славица Купенкова пред интернационалната публика.

Творештвото на Купенкова е препознатливо по успешните соработки во регионот и дома. На фестивалот ќе биде актуелизирана нејзината работа со српскиот сценарист Иван Вељковиќ, како и долгогодишната плодна соработка со македонскиот стрип-сценарист Ѓоре Ѓелев, со кого заедно ги потпишуваат популарните домашни изданија „Супер Обичниот и Непредвидливиот“ и „Зад затворени врати“. Дополнително, Купенкова е позната во јавноста и како еден од основачите на влијателната групација „СТРИП ЦЕНТАР-СТРИПОТ МОЖЕ!“, која активно работи на развојот и промоцијата на деветтата уметност.