 Skip to main content
14.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 14 мај 2026
Неделник

Нови детали за убиството во Битола, сопружниците биле разделени

Хроника

14.05.2026

Полициски службеници од СВР Битола го лишија од слобода А.Р.(33) од Битола. Тој се сомничи дека утрово околу 06:40 часот со нож ја нападнал неговата сопруга А.В.(31) од Битола, со која не живееле заедно, а која од здобиените повреди починала на местото, соопшти предмалку МВР.

Млада жена утрово убиена во Битола, уапсен сопругот

Лекар од Итна медицинска помош констатирал смрт.

Лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот, во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од полицијата.

Повеќе фото на Тера ТВ

Поврзани вести

Хроника  | 14.05.2026
Млада жена утрово убиена во Битола, уапсен сопругот
Хроника  | 12.05.2026
За 24 часа шест пријави за семејно насилство, тројца се лишани од слобода
Хроника  | 10.05.2026
Пукање во кафуле во Хрватска: Го убил шефот на полицијата, па пукал во себе