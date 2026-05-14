Нови детали за убиството во Битола, сопружниците биле разделени

Полициски службеници од СВР Битола го лишија од слобода А.Р.(33) од Битола. Тој се сомничи дека утрово околу 06:40 часот со нож ја нападнал неговата сопруга А.В.(31) од Битола, со која не живееле заедно, а која од здобиените повреди починала на местото, соопшти предмалку МВР.

Лекар од Итна медицинска помош констатирал смрт.

Лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот, во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од полицијата.

